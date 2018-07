PSDB quer quebrar sigilo de dados da CPI sobre Cachoeira O PSDB deve apresentar uma questão de ordem para quebrar o sigilo dos dados obtidos pela CPI mista que investiga as ligações políticas e empresariais de Carlinhos Cachoeira, acusado de chefiar uma rede de jogos ilegais, afirmou nesta segunda-feira o líder do partido no Senado, Álvaro Dias (PR).