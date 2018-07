PSDB segue troca de farpas com governo sobre imprensa livre

Em nota, Guerra mirou no ministro Franklin Martins, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, que havia rebatido as declarações de Serra, e afirmou que o ministro tem "ameaçado" as liberdades de imprensa e de informação "desde o início de sua gestão".

Na terça-feira, Serra fez um discurso duro no 8o Congresso Brasileiro de Jornais no qual acusou o PT e o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de "perseguir sistematicamente" jornalistas e buscar restringir a liberdade de imprensa.

As declarações foram rebatidas em nota divulgada pelo ministro, que chamou as acusações do candidato tucano de "descabidas".

"A imprensa no Brasil é livre. Ela apura --e deixa de apurar-- o que quer. Publica --e deixa de publicar-- o que deseja. Opina --e deixa de opinar-- sobre o que bem entende", afirmou Franklin Martins, acrescentando que a afirmação de Serra contribui "para arranhar a imagem internacional do Brasil".

Guerra lembrou que "as liberdades de imprensa e de informações não são dádivas de governo" e acusou o PT de investir contra elas "desde o início do atual governo".

"As ações do ministro Franklin Martins as têm ameaçado desde o início de sua gestão", disse o senador tucano.

Guerra foi mais longe e disse que a liberdade de imprensa no Brasil se deve "à derrota e à rejeição das ameaças contra a liberdade de expressão expostas no Plano Nacional de Direitos Humanos 3 e no primeiro da série de programas de governo registrados pela candidata do PT, Dilma Rousseff, no Tribunal Superior Eleitoral".

Guerra se referia a pontos da terceira edição do Plano Nacional de Direitos Humanos e da primeira versão do programa de Dilma entregue ap TSE como o controle social da mídia, apontado por críticos como tentativa de restringir o trabalho da imprensa.

(Por Eduardo Simões)