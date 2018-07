PSDC, de Eymael, anuncia apoio a Aécio no 2º turno O PSDC, partido do candidato à Presidência José Maria Eymael, anunciou nesta quinta-feira apoio à candidatura de Aécio Neves (PSDB) no segundo turno da corrida presidencial contra a presidente e candidata à reeleição Dilma Rousseff (PT).