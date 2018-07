Psicóloga que diz curar homossexualidade é punida

Entre as punições que poderiam ser aplicadas à profissional, a censura pública é bem branda. A infração a recomendações do CFP pode acarretar multa ou até cassação do registro profissional. Com a decisão, o CFP manteve decisão do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro, que já a havia julgado em 2007. Procurada pela reportagem, a psicóloga não respondeu aos pedidos de entrevista.

A decisão do órgão não agradou a ativistas do movimento homossexual no País. O coordenador do grupo de conscientização Arco-Íris, Júlio Moreira, avaliou como "insignificante" a punição aplicada a Rozângela Alves Justino. "A psicóloga vem há anos produzindo essa proposta de cura, baseada em fundamentos religiosos e nada científicos", argumentou. Segundo o secretário regional da Associação Brasileiras de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais (ABGLT), Léo Mendes, a entidade já estuda entrar com ação na Justiça contra a psicóloga.