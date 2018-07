Psicólogas do Brasil enfrentam guerra e catástrofe

Déborah está no Quênia, no maior campo de refugiados do mundo. Julia trabalha no atendimento às vítimas de conflitos armados na República Democrática do Congo. Ana Cecília chegou ao Haiti dois dias após o terremoto de 2010, e Débora Boal voltou de sua décima missão, no Quirguistão, no início deste mês.

As quatro são voluntárias da ONG Médicos sem Fronteiras (MSF), mas nenhuma delas estudou medicina. Todas são psicólogas. E, apesar de serem apenas 11 dos 83 profissionais brasileiros que atuam nos campos, é o Brasil o País que mais envia psicólogos para ajudar vítimas de catástrofes naturais ou daquelas causadas pela ação humana.

Não é por acaso. A habilidade brasileira, segundo os próprios psicólogos, é resultado de peculiaridades sociais e acadêmicas do País. A primeira por conta da diferenças de renda, raça e religião. No âmbito acadêmico, a formação generalista das universidades brasileiras é a principal vantagem. Ao contrário da preparação dos psicólogos em outros países, onde os alunos optam desde o início em que área pretendem atuar, o Brasil tem uma abordagem mais ampla.

"A gente tem jogo de cintura, sabe agir conforme o público. Em São Paulo, por exemplo, é comum uma avenida ser a divisão entre uma favela e um bairro nobre. Por isso, agora que o atendimento psicológico começou a fazer parte dos programas de saúde mental, acho que nós, brasileiros, somos mesmo os mais bem indicados para o trabalho", diz Deborah Duarte, de 28 anos.

Ela conversou com o Estado, por telefone, direto de Dadaab, no Quênia, no maior campo de refugiados do mundo. Além dos 400 mil habitantes, o local recebe, diariamente, centenas de moradores da Somália que fogem da fome. "Há gente que caminha 20 dias até chegar ao campo. Depois que recebem os primeiros cuidados, começamos a tratar questões mais delicadas, como a dor das mães que tiveram de deixar uma criança no meio do caminho e toda violência a que foram expostas", explica.

Déborah chegou ao campo de refugiados há pouco mais de um mês, período em que montou um projeto-piloto e formou grupos de suporte. Apesar do pouco tempo, já vê os resultados. "Sempre houve atendimento mental, mas com remédios. É a primeira vez que muitos falam sobre si. Eles ficam felizes de não serem tratados como loucos."

Além da escuta clínica, feita com auxílio de intérprete, o grupo faz visitas à comunidade e observa a dinâmica familiar. "Nossa primeira preocupação é saber se estão com fome, se necessitam de alguma coisa. A pessoa precisa ter suas necessidades básicas supridas", diz Déborah.

Tratamento. Enxergar além dos conflitos psicológicos é requisito fundamental para o psicólogo em situação da catástrofe. "O atendimento precisa ser pragmático. O que vale são os motivos das pessoas. É uma intervenção de urgência que precisa ter resultados rápidos", afirma a gaúcha Débora Noal.

Aos 30 anos, Débora já tem três anos ade atuação na ONG. Chegou de sua décima missão, no Quirguistão, no início deste mês. Nos momentos de catástrofe, ela faz parte da primeira onda de profissionais, aqueles enviados imediatamente após o trauma. Quando ocorreu o terremoto do Haiti, no ano passado, ela partiu rumo a Porto Príncipe no mesmo dia.

"Acordei com o celular tocando às 6 horas. Era meu chefe me avisando do tremor. Só peguei minha mala, que fica sempre pronta, e fui para o aeroporto." Ao chegar no Haiti, uma das primeiras tarefas da psicóloga foi acompanhar as pessoas até os escombros das casas. "Tinha mãe sem coragem de ir sozinha ver se o filho estava soterrado. Meu trabalho era fortalecer a resiliência dessas pessoas."

Por isso, a preparação para a missão vai além de adquirir conhecimentos básicos sobre a história do país e o funcionamento do sistema de saúde. É importante que o voluntário também seja acompanhado.

Depois de atuar no República Democrática do Congo atendendo a pacientes com aids, de socorrer às vítimas do terremoto do Haiti e das enchentes do Estado de Alagoas, a psicóloga Ana Cecília Moraes, de 29 anos, dedica-se hoje ao suporte psicossocial dos profissionais brasileiros que vão para o campo. "Há projetos em que o índice de mortalidade é grande, você perde um paciente por dia."

Rotina. Para se manter forte ante à catástrofe que se repete a cada manhã, é necessário partilhar a angústia, o que acontece nos momentos em que a equipe se reúne no alojamento. "Tem hora em que é preciso pôr na cabeça que foi isso que nos propusemos a fazer e encarar o medo e a saudade", afirma Julia Bartsch, de 41 anos, que está na República Democrática do Congo prestando atendimento às vítimas de conflitos armados entre rebeldes.

Julia divide a casa com 12 profissionais. Na mesa do jantar, gastam tempo discutindo os problemas do campo, mas sabem que devem ter um tempo de diversão, nem que seja improvisada e restrita à mesa de pingue-pongue e a algumas latinhas de cerveja.

Privacidade, só na hora de dormir. O que não significa conforto. No Quênia, Deborah mora num alojamento com mais de cem pessoas. O quarto é individual, mas os chuveiros com água fria são coletivos, e todos usam latrinas. Mas ninguém reclama.