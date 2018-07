Psicólogo transexual poderá usar nome social O Conselho Federal de Psicologia (CFP) aprovou no sábado resolução que assegura a psicólogos transexuais e travestis do País o direito de usar o nome social em documentos profissionais, incluindo a carteira de identidade. Aprovada em plenário, a resolução será publicada nos próximos dias no Diário Oficial da União e passa a valer de forma imediata. Para consumar a mudança, o psicólogo vai ter de encaminhar uma solicitação por escrito ao conselho regional.