Psicólogos assistirão crianças em São Caetano do Sul

Segundo a diretora, Márcia Gallo, os psicólogos chegaram à escola por volta das 7h30 de hoje e devem permanecer por toda a semana. Foi feita uma reunião entre os especialistas e a direção da escola para discutir uma estratégia a ser implantada.

Os psicólogos foram divididos em três grupos e vão atender funcionários e professores que desejem falar com eles. Os alunos poderão ser atendidos a partir da próxima quarta-feira, quando está previsto o retorno das aulas dos três períodos.

De acordo com a diretora, num primeiro momento será impossível a normalização das aulas com conteúdo, pois ainda deve ocorrer uma repercussão do incidente no retorno dos alunos. Os psicólogos deverão também tentar identificar quais estudantes precisarão de assistência maior.