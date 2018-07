PSOL de Luciana Genro recomenda a seus eleitores que não votem em Aécio no 2º turno

"Um segundo turno, quando não nos sentimos representados nele, é muitas vezes mais do veto que do voto... assim, recomendamos que os eleitores do PSOL não votem em Aécio Neves no segundo turno das eleições presidenciais", afirma a nota. "Não é cabível qualquer apoio de nossos filiados à sua candidatura."

Luciana Genro, que recebeu 1,6 milhão de votos no domingo, foi a quarta candidata mais votada no primeiro turno, ficando atrás de Dilma Rousseff (PT), com 43,3 milhões de votos, Aécio Neves, com 34,9 milhões de votos e Marina Silva, com 22,2 milhões de votos.

O PSOL ressalta ainda que se Dilma for reeleita, o partido "seguirá como oposição de esquerda".

(Por Vinicius Cherobino)