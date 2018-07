PSTU, Juventude do PT e Conlutas são repelidos em PE O PSTU e a Juventude do PT , além da Conlutas - Central Sindical e Popular (CSP), foram rechaçados pela multidão que começou a caminhar pelas ruas centrais do Recife, na tarde desta quinta-feira. Alguns manifestantes do PSTU gritaram "Censura é ditadura". Houve um início de confronto, que foi dissipado, com gritos da multidão: "Sem violência, Sem violência". Com isso, as bandeiras saíram de cena. De acordo com a Polícia Militar (PM), a passeata reúne 36 mil manifestantes.