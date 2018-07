PT bate PSDB em capitais no 2o turno, mas é derrotado pelo PSB

Petistas e tucanos levaram a rivalidade nacional para três disputas em capitais, sendo que o PT saiu-se vencedor em todas elas, inclusive na capital paulista.

Fernando Haddad (PT) reverteu o placar do primeiro turno, quando ficou atrás de José Serra (PSDB), e derrotou o tucano pelo placar de 55,57 por cento dos votos válidos contra 44,43 por cento.

Haddad foi uma escolha pessoal do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e teve o apoio direto da presidente Dilma Rousseff, que participou de comícios nos dois turnos da disputa.

A derrota do PSDB fragiliza a posição do partido no Estado, cujo governador é o tucano Geraldo Alckmin, e torna o futuro político de Serra incerto.

O PT também derrotou o PSDB em João Pessoa, com a vitória de Luciano Cartaxo sobre Cicero Lucena, e em Rio Branco, onde Marcus Alexandre derrotou Tião Bocalom, numa disputa muito apertada.

Nos dois embates contra o PSB, no entanto, o PT viu seus candidatos derrotados, inclusive em Fortaleza, o que é visto por petistas como perda de espaço da legenda no Nordeste.

Na capital cearense, Roberto Claudio (PSB) derrotou Elmano de Freitas (PT). O socialista teve como padrinho o governador do Ceará, Cid Gomes, de seu partido, numa disputa acirrada que foi marcada por ataques entre os dois candidatos. Dilma manteve-se afastada da campanha, mas Lula fez comício na última semana para apoiar o petista.

O PSB venceu também em Cuiabá, onde Mauro Mendes derrotou o petista Lúdio Cabral. Os socialistas garantiram também a prefeitura de Porto Velho.

Já o PT também foi derrotado em Salvador, onde ACM Neto (DEM) bateu Nelson Pelegrino.

ACM é neto do falecido senador Antônio Carlos Magalhães, liderança que dominou a política baiana por décadas, a ponto de virar neologismo com a palavra carlismo.

PSDB GANHA 3 DE 8; PMDB PERDE NAS 3 QUE DISPUTOOU

O PSDB venceu três das oito disputas em capitais neste segundo turno. Em Belém, o partido venceu o PSOL, com a eleição de Zenaldo Coutinho.

Em Manaus, o tucano Arthur Virgílio Neto foi eleito contra a senadora do PCdoB Vanessa Grazziotin, enquanto em Teresina, Firmino Filho derrotou Elmano Férrer (PTB).

Já o PMDB, que manteve-se como partido dominante em prefeituras no país, considerando o resultado geral das eleições, perdeu todas as três disputas que participou neste domingo.

Em Natal, a derrota foi para o candidato do PDT, Carlos Eduardo. Já em Campo Grande foi o candidato do PP, Alcides Bernal, quem bateu o nome do PMDB e, em Florianópolis, a vitória coube ao PSD, com Cezar Souza Júnior.

Florianópolis era a única capital onde o PSD disputava o segundo turno. O partido, criado pelo prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, fez sua estreia nesta eleição e tornou-se a quarta maior força municipal no primeiro turno.

PRIMEIRO ELEITO

A primeira capital a eleger um novo prefeito neste segundo turno foi Curitiba. Gustavo Fruet (PDT), que derrotou Ratinho Júnior (PSC)

Fruet teve apoio dos ministros Paulo Bernardo (Comunicações) e Gleisi Hoffmann (Casa Civil), possível candidata do PT ao governo do Paraná em 2014.

O ex-presidente Lula não se envolveu diretamente na campanha na capital paranaense por conta de sua proximidade com o apresentador Carlos Massa, o Ratinho, pai de Ratinho Júnior.

Macapá ficou com Clécio Vieira, do PSOL, e Vitória passou para o PPS, de Luciano Rezende, que rompeu uma hegemonia de PT e PSDB na capital capixaba.

O PTC também garantiu uma capital, ao derrotar o PSDB em São Luís com Edivaldo Holanda Júnior.

O segundo turno foi realizado em 50 cidades, sendo 17 capitais. Considerando as 50 cidades, o PSDB elegeu nove prefeitos, o PT teve oito eleitos, PMDB e PSB seis cada e PDT, três.

(Por Hugo Bachega)