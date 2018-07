PT diz que vai processar 'Estado', 'Veja' e Blat

"Também representaremos no Conselho Nacional do Ministério Público contra o promotor José Carlos Blat, fonte primária de onde brotam as mentiras, as ilações, as acusações sem prova e o evidente interesse em usar a imprensa para se promover às custas de acusações desprovidas de qualquer base jurídica ou factual", afirma o presidente petista em sua nota.

Dutra diz que "é com perplexidade e absoluta indignação que o Partido dos Trabalhadores vem acompanhando a escalada de ataques mentirosos por parte de órgãos da imprensa a partir de matéria sensacionalista publicada na última edição da revista Veja".

Segundo ele, "o mais absurdo desses ataques" se deu na terça-feira, quando o Estado publicou o editorial intitulado O partido da bandidagem: "Extrapolando todos os limites da luta política e da civilidade sem qualquer elemento que sustente sua tese." Dutra conclui, dizendo que o PT "buscará, pelas vias institucionais, a devida reparação judicial".