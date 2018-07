PT e MST convocam protesto em Ribeirão Preto

Entre as reivindicações elencadas na convocação estão redução na tarifa do transporte, mais verba para saúde e educação, reforma agrária e construção de casas populares. De acordo com o chamado, o ato servirá também para exigir a prisão imediata do assassino do estudante Marcos Delafrate, de 18 anos, atropelado e morto quando participava de uma manifestação no último dia 20, em que outras 12 pessoas ficaram feridas. A concentração vai ocorrer na Esplanada do Teatro Pedro II, às 16 horas. O chamado Fórum de Mobilização inclui ainda a Apeoesp (Associação de Professores) de Ribeirão Preto, Oposição Alternativa e Unidade Classista (UC), além de outras entidades.