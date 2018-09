PT e PMDB chegam a acordo em Minas Gerais

A informação foi dada por Pimentel, até agora integrante da campanha da pré-candidata Dilma Rousseff (PT) à Presidência da República, em sua página no Twitter.

"Prevalece o acordo nacional PMDB-PT. Agora é unidade na campanha e energia para ganhar em Minas e no Brasil", disse Pimentel.

Ele se adiantou ao anúncio oficial que será feito nesta tarde pelos dois partidos. As cúpulas do PT e do PMDB estão reunidas na sede da presidência peemedebista para selar o acordo.

Na semana passada, Dilma cobrou uma solução imediata para a campanha de Minas Gerais, último grande impasse dos dois partidos para a consolidação da chapa nacional.

(Reportagem de Natuza Nery)