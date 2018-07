PT e PSB travam disputa apertada em Fortaleza, dizem pesquisas

O levantamento do Datafolha mostra empate absoluto entre os dois candidatos. O Ibope mostra liderança de Claudio, mas dentro da margem de erro, o que aponta para empate técnico.

De acordo com o levantamento do Ibope, encomendada pela TV Verdes Mares, Claudio tem 44 por cento das intenções de voto, ante 43 por cento na pesquisa anterior do instituto. Elmano soma 42 por cento, contra 43 por cento na sondagem anterior.

Brancos e nulos somam 10 por cento e o percentual de indecisos é de 4 por cento. O Ibope ouviu 1.001 pessoas na capital cearense entre quinta-feira e este sábado.

Segundo o Datafolha, encomendada pelo jornal O Povo, Elmano aparece com 42 por cento, mesmo percentual da sondagem anterior do instituto, divulgada em 25 de outubro. Já Claudio, também tem 42 por cento, após registrar 41 por cento de preferência do eleitorado no levantamento anterior.

Brancos e nulos somam 9 por cento e o percentual de indecisos é de 7 por cento. O Datafolha ouviu 1.748 pessoas na capital cearense entre sexta-feira e este sábado.

A disputa entre Elmano, apoiado pela prefeita petista Luizianne Lins, e Claudio, candidato do governador socialista Cid Gomes, foi uma das cidades em que PT e PSB, aliados em âmbito nacional, romperam a aliança local e se colocaram em lados opostos.

O acirramento da disputa, com ataques de Elmano ao governo estadual e de Claudio à gestão municipal, gerou temores nas cúpulas petista e socialista, que buscam evitar que a contenda na capital cearense contamine a aliança nacional.

(Por Eduardo Simões, em São Paulo)