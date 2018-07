PT e PSB vão disputar 2o turno em Fortaleza--boca de urna

Elmano, de acordo com o levantamento que tem margem de erro de 2 pontos percentuais, irá para o segundo turno com 28 por cento dos votos válidos, ante 24 por cento de Roberto Cláudio.

O candidato Moroni Torgan (DEM), que no início da disputa era o favorito nas pesquisas, ficou em terceiro lugar, com 18 por cento dos votos válidos, de acordo com a pesquisa.

A disputa coloca frente a frente PT e PSB, dois partidos que historicamente são aliados nas disputas federais. O PSB, antes de lançar Roberto Cláudio, integrava a administração petista da prefeita Luizianne Lins.

A pesquisa ouviu 4 mil eleitores durante o processo de votação.

(Por Pedro Fonseca)