PT exalta herança de Lula e prega continuidade de Dilma

"O terceiro governo democrático e popular será o da continuidade e do aprofundamento da grande transformação iniciada há oito anos no país pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva", diz o texto de 26 parágrafos.

Para o partido, "as tarefas centrais do período que se abre com as eleições de outubro passado são as de consolidar e aprofundar o crescimento econômico do país, com expansão do emprego e forte distribuição de renda, equilíbrio macroeconômico e redução da vulnerabilidade externa e preservação ambiental".

Em uma crítica à oposição, o documento afirma que o partido viabilizou uma alternativa antagônica "do privilégio e da miséria".

"No centro das reivindicações está a meta de eliminar a pobreza absoluta, objetivo maior para lograr uma efetiva democracia econômica e social", prega, reiterando promessa da presidente.

O partido também reitera apoio à gestão Dilma, procurando afastar divisões. "Cabe ao PT ser a principal base de apoio do governo Dilma", determina. A legenda exalta a necessidade da reforma política e afirma que "olha com orgulho para seu passado", sem mencionar o escândalo do mensalão que eclodiu em 2005 e que está em julgamento pelo Supremo Tribunal Federal.

(Reportagem de Carmen Munari)