PT indica Jilmar Tatto como novo líder da bancada da Câmara

Tatto disputou a vaga apoiado por seu antecessor na liderança do PT, Paulo Teixeira (SP) e pelo presidente da Câmara, Marco Maia (RS).

José Guimarães (CE), o outro candidato, contava com o suporte do líder do governo na Casa Cândido Vaccarezza (SP).

O acordo fechado permite que ambos liderem a bancada. Tatto assume o posto neste ano, enquanto Guimarães irá comandar os petistas da Câmara em 2013.

"Nós chegamos a um acordo... Nós vamos manter a unidade da bancada", afirmou Teixeira, seguido de Guimarães, para quem o "amplo entendimento" sinaliza que a bancada tem "unidade" e "peso".

Tatto repetiu o discurso da unidade no partido e agradeceu o "desprendimento" de Guimarães que possibilitou a chegada ao acordo.

O novo líder citou temas como a divisão dos royalties pagos pela exploração do petróleo do pré-sal, o Código Florestal e o fundo de previdência complementar de servidores públicos da União como prioridades da bancada.

"Com a bancada do PT a presidente Dilma (Rousseff) não precisa se preocupar, não precisa nem pedir", disse Tatto.

A decisão ainda será chancelada pelos deputados petistas em uma reunião na tarde desta terça.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)