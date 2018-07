PT oficializa apoio a Eduardo Paes no Rio Sem a presença de Alessandro Molon, seu candidato no primeiro turno, o PT do Rio oficializou o apoio do partido ao candidato do PMDB, Eduardo Paes, no segundo turno das eleições municipais. Paes já havia conseguido o apoio do PSB e hoje à noite também fecha aliança com o PSC. Segundo pessoas próximas a Paes, emissários do PMDB já iniciaram uma aproximação com Marcelo Crivella (PRB), terceiro colocado no primeiro turno. "O Crivella primeiro quer conversar com o vice-presidente da República, José Alencar, para depois se posicionar. Mas não teria lógica o partido do presidente apoiar (o Paes) e o do vice, não, porque essa eleição vai ter uma caráter nacional", disse à Reuters fonte ligada ao candidato. Ao ser questionado sobre o tema, Paes afirmou que busca uma ampla aliança para o segundo turno. "Estamos buscando o maior número de partidos e vamos incorporar ao nosso programa algumas questões que esses partidos levantaram. Essa é uma candidatura de união de forças", disse Paes a jornalistas. Em tom de ataque ao adversário Fernando Gabeira (PV), que tem recebido o apoio de segmentos mais à direita, Paes afirmou que não vai esconder dos eleitores os partidos que o apoiarão no segundo turno. Em discurso na sede do diretório do PT, onde foi receber o apoio do partido, Paes fez elogios ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e destacou a boa relação dele com o Rio de Janeiro e com o governador do Estado, Sérgio Cabral. "Não posso negar o carinho do presidente Lula com o Rio de Janeiro. Se fizemos o melhor Pan da história foi graças ao presidente Lula que disponibilizou o dinheiro." Paes contou ter conversado com Lula na terça-feira, mas sinalizou que não cobrará do presidente apoio explícito no segundo turno. "Conversei com o presidente Lula e ele me disse que iria apoiar os candidatos que os partidos da base aliada apoiassem. Hoje demos, talvez, o passo mais importante para que o presidente possa estar cada vez mais nesta candidatura, mas ninguém vai constrangê-lo", disse Paes, acrescentando que Lula tem um candidato da sua base no Rio. (Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)