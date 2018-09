PT pede apuração da Polícia Federal sobre suposto dossiê

A operação ilegal faria parte da elaboração pelo PT de suposto dossiê que atingiria o candidato do PSDB à Presidência, José Serra.

O pedido foi motivado por reportagem veiculada no fim de semana pelo jornal Folha de S.Paulo, segundo a qual integrantes do comitê de campanha da candidata Dilma Rousseff teriam tido acesso a documentos sigilosos, de posse exclusiva da Receita Federal.

De acordo com o jornal, os documentos datam de 2007 a 2010 e foram obtidos a partir de desdobramentos de investigação feita pelo Ministério Público Federal acerca das movimentações financeiras efetuadas por Eduardo Jorge.

De acordo com os advogados do partido que formalizaram o pedido junto à PF, a intenção é "afastar com veemência qualquer suspeita de que membros ou integrantes do Partido dos Trabalhadores tenham envolvimento com a prática dos atos relatados". O PT também se dispõe a colaborar com as investigações.

Em entrevista à rádio Jovem Pan na manhã desta segunda-feira Dilma negou que a autoria do suposto dossiê seja de seu comitê de campanha.

"A minha campanha não fez nenhum documento, de qualquer forma que ele tenha, que dissesse respeito a outras pessoas", disse a candidata.

(Reportagem de Bruno Peres)