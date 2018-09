PT protocola ação contra aumento do ônibus em SP

O pedido solicita a impugnação da planilha de custos usada pela São Paulo Transportes (SPTrans) para calcular a nova tarifa de ônibus na cidade e, como consequência, pede o cancelamento do reajuste. De acordo com uma nota divulgada pelo PT, "são vários os indícios de que a planilha contém números distorcidos ou inflacionados, com a única finalidade de apresentar um cálculo que permitisse a gestão Kassab aumentar a passagem para R$ 3". A bancada do partido na Câmara propõe que a planilha da SPTrans seja submetida a uma auditoria independente para averiguar a consistência dos números apresentados.

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), por meio de sua assessoria de imprensa, ainda não confirmou o recebimento do pedido de liminar. A Prefeitura de São Paulo afirmou que não vai comentar o caso. Segundo a assessoria de imprensa, a postura da administração municipal é a mesma divulgada ontem, após um protesto de estudantes contra o aumento da passagem. A Prefeitura diz que sempre manteve canais abertos de diálogo com a sociedade e que no último sábado o secretário de Transportes, Marcelo Branco, compareceu a audiência pública na Câmara para explicar os detalhes dos custos do sistema de transporte.