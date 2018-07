PT quer comissão para mediar acordo entre polícia e SP O líder da bancada do PT na Assembléia Legislativa, deputado Roberto Felício, propôs aos líderes dos partidos, durante plenária hoje, para que seja formada uma comissão de parlamentares a fim de intermediar as negociações entre os representantes da polícia civil e o governo do Estado. "A bancada do PT se dispõe a formar uma comissão de negociação, porque a população do Estado de São Paulo, neste momento, não quer mais saber quem está com a razão, os 40 milhões de paulistas querem uma solução para por fim a este impasse", defendeu Felício. negociar