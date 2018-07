PT recorre ao TSE contra Serra por citar Lula e 'degradar' Dilma

Os petistas pedem ainda que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) puna os tucanos com o dobro de tempo dessas inserções, o que representaria a perda de sete minutos (420 segundos) no rádio, informou à Reuters a assessoria de imprensa do colegiado.

Nas representações apresentadas ao TSE nesta sexta-feira, o PT acusa o PSDB de citar, no programa de rádio, o nome de Lula e de alegar que a candidata à Presidência Dilma é uma "desconhecida". A coligação menciona ainda letra de música veiculada "com conteúdo que tende a degradar e ridicularizar a candidata Dilma Rousseff".

A coligação "Brasil Pode Mais", de Serra, já havia protocolado na quinta seis ações pedindo ao TSE que descontasse tempo do horário eleitoral da candidata petista na televisão. De acordo com os pedidos, a Dilma teria feito uma suposta "invasão" na propaganda destinada a candidatos da coligação do PT que disputam outros cargos.

Em uma dessas representações, a oposição argumentou que o presidente Lula teria utilizado tempo do candidato a governador de São Paulo pelo PT, Aloizio Mercadante, para fazer propaganda para Dilma.

A campanha de Serra também foi alvo de crítica dos petistas por ter usado imagens no horário eleitoral gratuito na TV, na quinta à noite, em que o tucano aparece com Lula, principal cabo eleitoral da sua adversária na disputa, chamando os dois de "homens de história" e de "líderes experientes". Logo depois, o narrador acrescenta: "Serra, o mais preparado para comandar o País. A vivência que Dilma não tem."

(Texto de Vladimir Goitia)