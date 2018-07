PT refuta Serra e nega participação em confronto em SP O coordenador da campanha de Marta Suplicy (PT) à Prefeitura de São Paulo, deputado federal Carlos Zarattini (PT-SP), refutou as acusações do governador de São Paulo, José Serra (PSDB), de que haveria "motivações eleitorais" por trás do confronto entre policiais civis em greve e a Polícia Militar. "Não tem nenhuma participação nem da nossa campanha e nem do Partido dos Trabalhadores neste movimento. É um movimento sindical", disse Zarattini. Ele enfatizou que a campanha salarial dos policiais civis já dura mais de um mês e a eclosão do confronto hoje, a dez dias do segundo turno, não tem relação com a eleição. "É um movimento sindical", repetiu. "Isso foi claramente articulado, instrumentalizado, com essa perspectiva político-eleitoral", acusou o governador, citando o PT, a Força Sindical e seu presidente, o deputado Paulo Pereira da Silva (PDT), o Paulinho. "Tem manipulação política", disse, durante entrevista para o programa "Brasil Urgente", da Rede Bandeirantes. Serra apóia o candidato do DEM, o atual prefeito Gilberto Kassab, que está 12 pontos porcentuais à frente da adversária do PT, Marta Suplicy, segundo pesquisa Ibope divulgada ontem.