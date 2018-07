PT vai à Justiça contra Serra por acusar Dilma em caso de sigilo

O presidente do PT, José Eduardo Dutra, informou nesta quinta-feira, acompanhado de José Eduardo Cardozo, secretário-geral do partido, que a sigla vai ingressar com uma ação criminal por injúria e difamação, e uma ação civil por danos morais.

"Mais uma vez vamos processar o candidato da oposição por acusações irresponsáveis", disse Dutra.

O PT lembrou que o próprio PT chegou a pedir que a quebra de sigilo fosse investigada, quando foi divulgado o primeiro caso.

"Não há nenhum elemento fático que dê sustentação a essa acusação irresponsável", disse Dutra. "Nós não aceitamos a continuidade dessas ilações."

Os principais jornais do país publicaram nesta quinta-feira que, além de Eduardo Jorge Caldas Pereira, vice-presidente do PSDB, também tiveram seus dados violados o ex-ministro Luiz Carlos Mendonça de Barros, o ex-diretor do Banco do Brasil Ricardo Sérgio de Oliveira e Gregorio Marin Preciado, que é casado com uma prima de Serra. A violação ocorreu em outubro do ano passado.

O caso de Eduardo Jorge veio a público em junho e está sendo investigado pela Receita Federal.

Para o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, "não tem nenhuma relação entre esse episódio e a campanha eleitoral... Parece aquele time que a 30 minutos do segundo tempo perde de 1 X 0 e começa a entrar em desespero".

Dutra lembrou que na mesma época da quebra de sigilo de tucanos, o sigilo de outras pessoas, inclusive ligadas ao PT também foram quebradas. O fato porém não motivou o PT a imputar a responsabilidade da quebra ao partido adversário.

O PT também entregará petição à Polícia Federal solicitando a apuração da quebra de sigilo.

(Reportagem Natuza Nery e Maria Carolina Marcello)