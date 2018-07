PTB anuncia apoio a José Serra no 2o turno em São Paulo

Em nota, o presidente estadual do PTB, Campos Machado, prometeu empenho total do partido na campanha de Serra e fez um desafio ao PT, legenda de Fernando Haddad, adversário de Serra neste segundo turno.

"Não tem essa história de apoio formal. Vamos apoiar mesmo, colocando nossos departamentos e nossa militância na campanha. Vamos ver agora quem tem a maior militância de São Paulo, se é o PT ou somos nós", disse Machado.

O PRB, que teve Russomanno como o terceiro candidato mais votado com 21,6 por cento dos votos válidos no primeiro turno da eleição, ainda não anunciou oficialmente sua posição para o segundo turno.

O anúncio oficial do apoio a Serra será feito na quinta-feira, na sede do PTB na capital paulista, com a presença de Campos Machado e D'Urso.

Integrante da base da presidente Dilma Rousseff em âmbito federal, embora não tenha ministérios, somente cargos no segundo escalão, o PTB faz parte do secretariado do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB).

Na terça-feira, o PDT, do candidato derrotado no primeiro turno Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força, e o PPS, da candidata Soninha Francine, também anunciaram apoio a Serra contra Haddad no segundo turno.

Soninha foi a quinta mais votada no primeiro turno com 2,65 por cento dos votos válidos, já Paulinho foi o sétimo com 0,63 por cento dos votos.

Serra foi o mais votado no primeiro turno com 30,75 por cento dos votos válidos, à frente de Haddad, que teve 28,98 por cento.

O PT, de Haddad, ainda não fechou oficialmente nenhum apoio para o segundo turno.

Tanto o tucano quanto o petista se beneficiaram da desidratação de Russomanno nas pesquisas de intenção de voto às vésperas do primeiro turno disputado no último domingo.

O candidato do PRB liderou por boa parte da disputa, chegando a somar 35 por cento da preferência do eleitorado nas pesquisas.

(Reportagem de Eduardo Simões)