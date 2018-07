Pub grub de paulista

Nas duas primeiras semanas de outubro, os clientes votam em seus preferidos. O vencedor de cada pub será servido a um júri especializado, que decidirá o campeão na festa de encerramento, marcada para 21/10.

Sinônimo de comida de boteco inglês, o 'fish and chips' aparece em três versões. A do Queen's Head é tradicional: peixe empanado com batatas (R$ 19, foto). No Rhino Pub, ganha maionese de gengibre (R$ 29) e, no Dublin, o bacalhau fresco é substituído pela brasileiríssima costela de tambaqui, que vem com molho de cerveja Guinness e batatas com páprica (R$ 35).

Os preços vão de R$ 8 - caso do 'Mouse Trap' (torradinhas com vegemite e queijo), do Kia Ora -, a R$ 36,80 - 'Mariscos do Pescador Irlandês' (com alho, vinho branco e creme de leite), do Finnegan's. Mais informações: pubfoodfestival.com.br