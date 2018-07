Pubalgia, o problema do astro, provoca desequilíbrio muscular

A pubalgia é uma inflamação no púbis, um osso que fica no meio da bacia. A dor pode ser originada pelo excesso de esforço físico e causa até um desequilíbrio muscular no atleta. De acordo com Sylvio Sacramento, médico ortopedista formado na Faculdade de Pierre Marie-Curie, na França, o tratamento conservador dá bons resultados. Segundo ele, a pubalgia sempre existiu no esporte, mas entrou na "moda" com a quantidade excessiva de jogos, com os tipos de treinamento, que forçam mais o físico e, no caso dos clubes europeus, o forte frio no qual os jogos são disputados.

Sylvio Sacramento informa que a pubalgia é de diagnóstico difícil no início, pois geralmente surge com dores mal caracterizadas nas coxas ou nas virilhas. "O melhor para se ter uma visão correta é por meio da ressonância, mas em casos graves já é possível verificar em Raio X."

NOTA 8

No fim do ano passado, a diretoria do Real Madrid revelou que Kaká sofria de pubalgia. O jogador ficou afastado do time por 42 dias. Antes da derrota para o Lyon, anteontem, pela Copa dos Campeões, que provocou uma série de críticas da imprensa espanhola, Kaká havia recebido nota 8 pela atuação na vitória sobre o Espanyol, pela 22 ª rodada do Campeonato Espanhol, ao lado do também brasileiro Weligton, do Málaga, e à frente de Luís Fabiano, seu companheiro de seleção brasileira, que atua no Sevilla, que recebeu nota 7. W.B.JR.