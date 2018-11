Publicada lei de reajuste de 12,2% a professores de SP

O Diário Oficial do Estado de hoje traz a lei sancionada pelo governador José Serra (PSDB) que concede reajuste de até 12,2% no salário-base de professores, diretores e supervisores da rede estadual. Ao todo, devem ser afetados cerca de 230 mil profissionais da ativa e 120 mil aposentados. Segundo a Secretaria da Educação, o benefício será pago em agosto e é retroativo a julho. O aumento elevará o gasto anual do Estado em R$ 670 milhões. Professores de 1ª a 4ª série, sem ensino superior, passarão a receber R$ 1.309,17 de salário-base. Os de 1ª a 4ª com curso superior e de 5ª a 8ª e Ensino Médio (fases que exigem ensino superior) ganharão R$ 1.501,50. A remuneração inicial, entre salário-base e gratificações, chega a R$ 1.819,63. O novo salário-base dos diretores e dos supervisores é de R$ 1,648.77 e R$ 1.803,93, respectivamente. O salário-base do Quadro de Apoio também sofreu reajuste.