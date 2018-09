Publicada lei que isenta veículo roubado do IPVA em SP O Diário Oficial publicou hoje a lei que isenta os donos de veículos roubados ou furtados no Estado de São Paulo do pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Aprovado pela Assembléia Legislativa no início desta semana, o projeto de lei foi sancionado ontem pelo governador José Serra (PSDB). Agora, segundo a Secretaria da Fazenda, a Lei 13.032 será regulamentada. A lei prevê que o proprietário do veículo terá o desconto proporcional do tributo a partir do mês seguinte ao registro da ocorrência. Quem já pagou todo o imposto será restituído conforme o período que esteve com o carro no ano. Será possível ainda transferir o crédito para outro veículo. Se o veículo for recuperado, o motorista deverá recolher o IPVA integralmente. Com a lei, o governo estima que deixará de arrecadar R$ 24 milhões.