Públicas do RJ terão quase 10 mil vagas para cotas RIO - As universidades públicas no Estado do Rio terão quase 10 mil vagas reservadas para ações afirmativas em 2013. Os editais com as novas regras nos processos seletivos começam a ser publicados. As maiores ofertas estão nos cursos da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que destinará 2.770 delas a estudantes egressos de escolas públicas; na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), que vai reservar 2.462; e na Universidade Federal Fluminense (UFF), com 2.169.