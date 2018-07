Público aprova carnaval no Rio, mas critica transporte O público que passou o carnaval no Rio de Janeiro aprovou a festa, mas criticou o transporte, a limpeza e a falta de informações turísticas. Foi o que revelou pesquisa realizada pela Escola Superior de Propaganda e Marketing do Rio (ESPM-RJ) em parceria com a Empresa de Turismo do Município do Rio (Riotur).