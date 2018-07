Público canta marchinhas com Acadêmicos do Tucuruvi

A corte do carnaval também acompanhou o desfile da Acadêmicos do Tucuruvi. "Cada ano é uma novidade é ainda virão coisas melhores no nosso carnaval. O tempo também está ajudando, porque não choveu hoje", elogiou Valter Momo, de 38 anos, eleito o Rei Momo de 2015. A segunda alegoria tem uma homenagem para Chiquinha Gonzaga, que compôs a primeira marchinha de carnaval: Ó Abre Alas.

A escola explorou o excesso de cores em todas as alegorias. Segunda agremiação a desfilar pelo Grupo Especial no carnaval de São Paulo, a Acadêmicos do Tucuruvi destacou os antigos carnavais e as marchinhas que até hoje arrastam multidões pelo País. Com o enredo "Entre confetes e serpentinas: Tucuruvi relembra as marchinhas do meu, do seu, do nosso Carnaval", a agremiação vai mostrar os bailes de salões, os carnavais de ruas até chegar aos dias atuais.