Público do Mix Brasil aclama Cláudia e Dzi Croquettes A sala estava cheia e o público, além de multicolorido, era ruidoso - nada mais de acordo com o espírito da festa, a cerimônia de encerramento da 17ª edição do Mix Brasil, domingo à noite, no CineSesc. Criador do Festival do Cinema de Diversidade Sexual, André Fischer assinalou os percalços e os ganhos. O festival deste ano não apenas perdeu o patrocínio da Petrobrás como começou a ser preparado em plena crise internacional. Perdeu salas, mas manteve o público. Entre gays de carteirinha e transformistas, Fischer provocou risos ao se permitir uma piada.