Público e inacessível

Ao contrário do que muita gente pensa, os arquivos da ditadura militar brasileira já foram abertos. O Brasil detém o maior acervo de documentos outrora secretos entre os países latino-americanos que viveram ditaduras militares. Em um primeiro momento, nos anos 90, papéis dos extintos Dops (Departamento de Ordem Política e Social), que eram ligados às secretarias estaduais de Segurança, foram transferidos para os respectivos órgãos públicos estaduais. No final dos anos 90, foi transferido para o Arquivo Nacional (AN) um primeiro conjunto de papéis então sigilosos da esfera federal pertencente à antiga DSI (Divisão de Segurança e Informações) do Ministério da Justiça.

Desde então, vários outros acervos federais foram transferidos para o AN, processo que ganhou impulso quando Dilma Rousseff, então chefe da Casa Civil, assinou com o presidente da República um decreto determinando a transferência para o arquivo dos papéis do SNI (Serviço Nacional de Informações), do Conselho de Segurança Nacional e da Comissão Geral de Investigações. Essa medida estimulou outros órgãos, como o Departamento de Polícia Federal, que também liberaram sua documentação. Até mesmo alguns papéis tidos como eliminados, como os do Cisa (Centro de Informações de Segurança da Aeronáutica), já chegaram ao AN, iniciativa que deveria servir de exemplo aos comandantes do Exército e da Marinha para que também abram os papéis do CIE (Centro de Informações do Exército) e do Cenimar (Centro de Informações da Marinha).

Muitos desses acervos foram expurgados previamente, mas ainda assim são importantes, até porque os órgãos da repressão trocavam informações freneticamente e duplicavam papéis. É possível encontrar cópia de um original destruído. A quase totalidade dos documentos transferidos é inédita, porque a pesquisa histórica profissional demanda tempo. Há, evidentemente, muita coisa por ser feita, já que outras instâncias do Estado ? inclusive do Poder Judiciário ? ainda não liberaram os seus. O principal problema, entretanto, é outro. Não basta que o material esteja nos arquivos públicos: é preciso que o cidadão tenha acesso a ele.

Infelizmente, vários procedimentos equivocados têm dificultado a consulta aos papéis. Um deles é o entendimento de que os documentos que foram classificados como secretos pela ditadura ainda sejam sigilosos. Isso é falso. Passado o prazo de classificação, o documento sigiloso torna-se ostensivo. Existe uma legislação que cuida de material sigiloso, mas ela não se aplica a documentos que foram desclassificados. Embora isso seja evidente, alguns arquivos continuam considerando os documentos da ditadura como "secretos" ? expressão que deveríamos abandonar.

O direito de acesso à informação não pode ser obstruído por procedimentos burocráticos. Os formulários do Arquivo Nacional são restritivos. Para obter informações sobre alguém vivo é preciso anexar uma procuração reconhecida em cartório. No caso de dados sobre mortos, o usuário precisa comprovar parentesco.

Mas o principal problema diz respeito à proteção da intimidade: o AN impede a consulta de documentos que, segundo seu critério, ponham em risco a imagem, a privacidade ou a honra de alguém. Como o direito à privacidade perdura por cem anos, o acesso a esses papéis estaria praticamente proibido. Trata-se de um grave erro. A consulta à documentação do regime militar não põe em risco a intimidade das pessoas neles mencionadas. Os documentos da repressão não são um testemunho da verdade, mas o registro histórico do arbítrio. O Arquivo Nacional não pode se arvorar em intérprete do direito à privacidade e arbitrar ? conforme as idiossincrasias do funcionário ocasionalmente situado na posição de decidir ? se este ou aquele papel agride a honra ou a imagem de alguém. Esse comportamento extravagante tem origem no temor que dirigentes e funcionários dos arquivos brasileiros têm de serem processados caso os documentos sejam divulgados. Entretanto, como é evidente, se algum usuário fizer mau uso do material, o arquivo não pode ser punido por isso.

Essas atitudes restritivas podem se transformar em censura: durante a campanha eleitoral, o AN impediu a consulta a documentos sob a alegação de que jornalistas estariam fazendo uso indevido e buscando dados sobre os candidatos. Por essa razão, afastei-me do Memórias Reveladas, projeto criado pelo governo, em 2009, com o objetivo de divulgar os arquivos da ditadura. Felizmente, o debate em torno do assunto tem servido para esclarecer a questão: o STM, quando julgou a liberação do processo contra Dilma Rousseff, não aceitou a tese de que a divulgação desses documentos afronte o direito à privacidade. Do mesmo modo, no dia 2, o Ministério Público Federal enviou recomendações ao Arquivo Nacional no sentido de eliminar as restrições.

CARLOS FICO É PROFESSOR DE HISTÓRIA DA UFRJ E AUTOR DE COMO ELES AGIAM: OS SUBTERRÂNEOS DA DITADURA MILITAR (RECORD)