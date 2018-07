Público é o maior de duas décadas

O Campeonato Brasileiro deste ano é sucesso de público. Embora o nível técnico seja discutível - fraco para a maioria - e os times alternem bons e maus momentos com frequência incomum, a competição atrai o espectador. O torcedor tem visitado os estádios em bom número e garantido a maior média dos últimos 22 anos, faltando duas rodadas para o fim: 17.534 pessoas por jogo, de acordo com números oficiais da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Vários fatores explicam o fenômeno, mas dois são unanimidade. Além de o brasileiro ter se acostumado com os pontos corridos, a disputa de 2009 é especialmente equilibrada e emocionante. "Com o passar dos anos, mais clubes entenderam a disputa (por pontos corridos)", declarou Dunga, técnico da seleção, durante evento em São Paulo, na terça-feira. "Sem dúvida, o Brasileiro é o campeonato mais equilibrado do mundo."

A maior média de público das últimas duas décadas já havia sido registrada depois da adoção do novo sistema. Foi em 2007, com 17.461 pagantes por partida. O último Brasileiro a superar a marca ocorreu em 1987 (20.877), quando a competição foi organizada pelo Clube dos 13 e batizada de Copa União. Na história, o recorde é de 1983 (22.953), ano vencido pelo Flamengo de Zico, Júnior, Andrade, Adílio, Leandro e cia.

Há quem queira o retorno do mata-mata, como a TV Globo, detentora dos direitos de transmissão, mas Ricardo Teixeira, presidente da CBF, tratou de afastar a possibilidade. A edição deste ano, a exemplo do que já ocorreu em 2008, tem proporcionado interesse e emoção ao público. Embora nos moldes atuais não exista uma "finalíssima" - algo de que alguns sentem falta-, o campeonato por pontos corridos tem uma série de finais ou decisões.

Foi o que ocorreu, por exemplo, no último domingo, com Flamengo x Goiás (no Maracanã com 84 mil pessoas), Botafogo x São Paulo, no Engenhão, e Atlético x Inter, no Mineirão, entre outros. É o que será visto também no próximo domingo, em que oito dos dez confrontos têm relevância - apenas dois oferecem pouco atrativo: Grêmio x Barueri e Avaí x Santos.

"É um campeonato que exige planejamento e premia o melhor", analisou Muricy Ramalho, com a autoridade de quem foi campeão nos últimos três anos (pelo São Paulo) e agora busca o tetra dirigindo o instável Palmeiras.

No fim de semana, o Palestra Itália vai estar lotado para Palmeiras x Atlético-MG, confronto decisivo para o título e por vaga na Libertadores. Outro "jogão" será em Campinas, onde se enfrentarão Corinthians e o vice-líder Flamengo. O São Paulo também tem sua final, em Goiânia, contra o Goiás. O Inter, ainda na briga, vai ao ataque contra o rebaixado Sport. Na extremidade de baixo da tabela, o Flu deverá lotar o Maracanã para tentar sair da zona do rebaixamento contra o Vitória e o mesmo fará o Atlético-PR, em Curitiba, diante do também ameaçado Botafogo.

A tendência, assim, é de aumento na média de público, mesmo sem a realização de uma decisão. O último Brasileiro no formato de mata-mata, com a "finalíssima" entre Corinthians e Santos, em duas partidas, apresentou média de público bem inferior à de agora: 12.866.