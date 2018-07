Público em manifestação chega a 12 mil, diz polícia Policiais do Batalhão de Trânsito (BPTran) de São Paulo que acompanharam nesta terça-feira a manifestação do Movimento Passe Livre (MPL) contra o aumento nas tarifas de transporte pública estimaram um público entre 10 mil e 12 mil manifestantes. Durante o trajeto, manifestantes tentaram entrar no Terminal Parque Dom Pedro II e foram contidos pela Tropa de Choque.