Público oficial da Parada Gay ainda não foi divulgado A Associação da Parada do Orgulho GLBT (APOGLBT) é cautelosa sobre a quantidade de pessoas que participaram hoje do evento em São Paulo e ainda. Até às 19h30, o número oficial de participantes não tinha sido divulgado. A estimativa inicial era de que fosse ultrapassado o recorde registrado no ano passado, de 3,5 milhões de pessoas. De todo modo, a multidão era tão grande que até as 19 horas da noite a Avenida Paulista ainda não havia sido totalmente liberada. A previsão da Polícia Militar é de que isso aconteça mais tarde. O funcionário de um trio elétrico atropelado hoje durante a Parada Gay teve a perna esquerda amputada. Odimar Rubens Martins, de 57 anos, sofreu o acidente quando o trio descia a Rua da Consolação, na altura da Rua Matias Aires. Ele permanece internado na Santa Casa. Como pesar pelo acontecimento, o trio elétrico desfilou o restante do trajeto em silêncio.