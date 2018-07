Público prende ladrão em show da Madonna em SP Madonna parecia seguir à risca o roteiro de sempre no show de ontem à noite no Morumbi. Mesmo o atraso das apresentações anteriores no Brasil foi mantido - ela surgiu de sobrancelha erguida no trono pouco depois das 21h30. Mas a noite era de surpresas. Quem começou a quebrar o protocolo foi o público. Pouco antes da abertura do show, comandada pelo DJ Paul Oakenfold, a multidão esqueceu por instantes da cantora pop e ajudou a prender um ladrão. Madonna, por sua vez, foi calorosa e interagiu como nunca nesta passagem pelo Brasil. Ainda não eram 20 horas quando um rapaz de mochila preta nas costas furtou uma pessoa na arquibancada vermelha, do lado esquerdo do palco. Quem estava por perto começou a gritar, enquanto o ladrão corria sozinho entre o público. A ação não demorou cinco minutos, até que seguranças conseguiram deter o assaltante, já no final da arquibancada. A platéia comemorou. O Estado procurou as polícias Civil e Militar, mas até as 23 horas não havia informações sobre a identidade do assaltante nem registro de boletim de ocorrência. Passado o episódio, todos os gritos eram para Madonna. O público de sábado foi mais numeroso do que o de quinta-feira. Segundo estimativa da organização, os 70 mil lugares do estádio estavam ocupados. O número oficial não foi divulgado. O público não se importou com os erros cometidos em algumas canções - as improvisações fazem crer que a musa quis dar uma resposta aos que a acusaram de fazer playback. O ponto alto veio depois de La Isla Bonita. Assim que terminou a canção, Madonna disse, em inglês: ?Eu estou muito triste porque amanhã é o último dia de show da turnê (Sticky and Sweet). Mas, ao mesmo tempo, eu estou muito feliz porque vai ser em São Paulo.? O Morumbi estremeceu. ?É a melhor platéia que já tive?. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.