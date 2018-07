Público ri de Ang Lee como se assistisse a um besteirol

Pela primeira vez, em anos, o próprio prefeito Eduardo Paes declarou aberto o Festival do Rio na quinta-feira à noite. Em geral, os prefeitos anteriores fizeram-se representar por secretários. Paes foi dizer que o festival é prioritário para sua administração. A mistura de glamour, cultura e indústria projeta o nome do Rio e favorece o turismo e, por isso, ele declarou publicamente seu compromisso com a realização do evento. Na sequência, discursaram as diretoras do evento, Ilda Santiago, responsável pela seleção, e Walkiria Barbosa, que organiza a parte de mercado. Ilda revelou-se nervosa com a declaração de amor do prefeito, mas disse que era bem vinda. Nenhuma cidade realiza um grande festival sem apoio logístico de suas autoridades - ela devia estar pensando nos maiores festivais do mundo, Cannes, Berlim e Veneza.

A maratona começou. Cerca de 300 filmes, 20 mostras, 30 pontos de exibição espalhados pela cidade. Impossibilitado de comparecer, Ang Lee, que assina o filme de abertura, Aconteceu em Woodstock, enviou um vídeo em que se manifesta feliz com a seleção para a abertura. Ang Lee estava descontraído, à vontade. O vídeo pode ter sido uma manifestação de prestígio da organização - um recado do tipo "Ele não veio, mas nos ama." Quem veio foi a grande homenageada desta edição, Jeanne Moreau. Foi apresentada por Ilda Santiago, que lembrou o caso de amor do Festival do Rio com a França. Todo ano, são muitos filmes franceses (e convidados). No quadro do ano da França no Brasil, o 11º Festival do Rio trouxe a maior das atrizes francesas.

Antes de pedir a Mademoiselle Moreau que subisse ao palco do Cine Odeon, Ilda pediu atenção para uma homenagem do Telecine à grande estrela. Foi, talvez, o pecadilho da noite, já que a inauguração, sóbria, teve competente apresentação de Tony Ramos, o Sr. Se Eu Fosse Você, e Christiane Torloni. O vídeo com seleção de cenas da carreira de Jeanne foi bonito, tinha um texto caloroso, mas foi uma pena que a organização - e a própria rede Telecine - não tenham providenciado legendas, em inglês ou francês, para que a própria atriz e os convidados internacionais pudessem seguir a homenagem. Jeanne foi soberana. Cacá Diegues subiu ao palco com ela. Há 35 anos, Jeanne jesteve no Brasil para filmar com ele Joanna Francesa. Ela declarou-se feliz por reencontrar Cacá produzindo uma nova versão de uma obra emblemática do Cinema Novo, Cinco Vezes Favela, agora refeita por jovens das favelas. Jeanne proclamou seu apoio incondicional a este Novo Cinema Novo e manifestou-se disposta a voltar ao País, se sua agenda permitir, para selar esse apoio. Cacá encerrou a homenagem em alto estilo - "Se o cinema tem um rosto, é o de Jeanne Moreau."

Ela foi aplaudida de pé, merecidamente. A abertura no Odeon foi seguida de uma festa no Armazém da Cidadania, na zona portuária, onde está instalado o pavilhão do festival. Havia muita gente famosa na plateia, desde outra ilustre convidada francesa, a diretora Agnès Varda, que mostra um filme belíssimo - e de difícil classificação: documentário, ficção, ensaio de linguagem e poesia -, Les Plages d"Agnès, até um elegante Rodrigo Santoro, que aproveitou uma folga no novo filme que roda na Argentina - There Be Dragons, de Roland Joffe -, para prestigiar o festival. O longa de abertura é polêmico. A originalidade de Aconteceu em Woodstock é usar o contexto do famoso festival, sem realmente mostrá-lo. O público ria como se estivesse assistindo a um besteirol, e em vários momentos deveria ter-se engasgado com aquela abordagem da vida familiar.

Maior vitrine da produção brasileira, a Première Brasil começou ontem com Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo, de Karin Ainouz e Marcelo Gomes, e mostra hoje Hotel Atlântico, de Suzana Amaral.