Público surpreende no último desfile do Monobloco Mais de 500 mil pessoas ocuparam a Avenida Rio Branco, principal via do Centro da cidade do Rio, para acompanhar o último desfile de carnaval do Monobloco. O número de foliões superou a marca do ano passado, quando a festa reuniu 350 mil pessoas. Em seu 11º ano, o grupo homenageou o Cacique de Ramos, tradicional bloco do subúrbio do Rio. O Monobloco levou três horas para cumprir o percurso de menos de dois quilômetros, entre a Igreja da Candelária e a Cinelândia. Lojas e agências bancárias da região levantaram tapumes para evitar danos. Ao longo da avenida, foram espalhados 450 banheiros pela Prefeitura. Mesmo assim, 65 pessoas foram detidas urinando na rua. O trânsito no local ficou interrompido até o início da tarde, pois centenas de pessoas continuaram a ocupar as ruas mesmo após o fim do desfile.