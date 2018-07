Público vai à quadra do Salgueiro comemorar a vitória A presidente do Salgueiro, Regina Duran, escola campeã do carnaval 2009, foi ovacionada ao chegar à quadra com o troféu na mão. Componentes da escola gritavam o nome dela e alguns vestiam camiseta com a foto e a palavra parabéns. Ela exibiu o troféu para o público da tribuna da quadra. A bateria parou de tocar e o samba foi cantada à capela. Regina desfraldou a bandeira. O diretor cultural do Salgueiro, Eduardo Pinto, um dos autores do enredo, não quis revelar o tema que ele e Renato Lage já definiram para o ano que vem. Segundo Pinto, o enredo sobre o tambor é muito fácil e não entendeu porque alguns jurados cariocas tiraram pontos nesse quesito. A escola do Andaraí liderou de ponta a ponta, em uma apuração sem surpresas, e terminou com um ponto à frente da vice Beija-Flor. A escola de Nilópolis cantou a história do banho e obteve 398 pontos. O Império Serrano foi, novamente, rebaixado do Grupo Especial do Rio, desta vez, com 390,7 pontos - 8,3 menos que a campeã Salgueiro. A escola de Madureira reeditou o enredo "A Lenda das Sereias e os Mistérios do Mar", com o qual fora campeã em 1976.