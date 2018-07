Públicos comemoram estratégia Nos bancos públicos, a sensação dos executivos é de dever cumprido. Atendendo à orientação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, as instituições abriram as torneiras do crédito durante o auge da crise global - atitude duramente criticada por analistas, que apontaram o risco de fortes perdas no futuro, que poderiam acabar na necessidade de capitalização pelo Tesouro Nacional. Com a percepção de que a economia brasileira se recupera antes do que se esperava, o que reduz a expectativa de calote, eles celebram a estratégia.