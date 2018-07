Pubs tradicionais ajudam a contar a história de Londres

LONDRES - Poucas coisas representam mais uma instituição britânica do que um pub. Com origem anterior à própria monarquia, os tradicionais bares britânicos derivam das estalagens erguidas pelos romanos ao longo das estradas que construíram depois de invadirem a ilha bem no início da era cristã.

Os primeiros estabelecimentos romanos garantiam ao viajante acomodação, comida e bebida revigorantes.

Aos poucos os estabelecimentos proliferaram também nas vilas romanas na forma de bares em pequenos hotéis e tavernas típicas onde era servida comida e todo o tipo de bebida alcoólica disponível. Esta é a sétima da série de galerias que a BBC Brasil vem publicando nas semanas que antecedem a abertura dos Jogos Olímpicos de 2012.

Os temas das galerias foram escolhidos pelos jornalistas da BBC Brasil para retratar ângulos curiosos da capital britânica que servem como exemplo da singularidade da cidade.

Evolução

Ao longo dos tempos, os pubs se modificaram, se adaptaram e se diversificaram, criando uma rica variedade em torno de temas comuns, bebida, comida, bom papo e possíveis aventuras e novas amizades.

O termo pub vem de Public House, como esse tipo de estabelecimento é caracterizado, atribuindo a eles um caráter popular e democrático distinto, que difere do de cafés e restaurantes.

Em pequenas cidades e bairros, os pubs desempenham importante função comunitária, servindo de ponto de encontro dos moradores locais, que podem aproveitar o frescor de um almoço ao ar livre no verão e se refugiar do rigor do frio durante o inverno.

Presentes em toda a história do país, os pubs tiveram seu apogeu durante a era de prosperidade vivida no reinado da rainha Vitória (1837 - 1901) com a consolidação do império britânico e têm resistido à modernização imposta pelos novos tempos.

A introdução da lei de proibição ao fumo em ambientes fechados (1º julho 2007) fez com que alguns temessem pela extinção dos pubs. Mas os bares se renovaram, instalando telões para acompanhamento de eventos esportivos, criando zonas de acesso gratuito à internet e modernizando o interior com a sofisticação do cardápio para competir com os restaurantes.

Alguns pubs apostaram na originalidade e mantiveram as características mais tradicionais.

Atualmente, os inúmeros pubs preservados são exemplos perfeitos das distintas épocas atravessadas pelo país.

Aqui em Londres, se encontram alguns dos melhores exemplares existentes. Se olhados com atenção, podem ajudam a traçar o passado da sociedade local, através de sinais marcantes de cada uma destas eras, presentes em sua arquitetura e ambientes.

BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC