PUC realoca alunos em outras unidades para demolir prédio

Os alunos de graduação da Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes (Faficla) da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), que terá seu prédio demolido, terão aulas no chamado "prédio novo", o Edifício Reitor Bandeira de Mello, a partir da semana que vem. Algumas turmas de pós-graduação terão aulas no Colégio São Domingos, que é vizinho ao câmpus da PUC em Perdizes, zona oeste paulistana.

A informação foi colocada no final da tarde de ontem no site da universidade, logo após o Estado questionar a instituição sobre a situação dos alunos dos nove cursos de graduação da Faficla. Segundo a nota da PUC, outras turmas de pós-graduação "poderão sofrer mudanças de dia e horário".

A três dias do início do segundo semestre, as centenas de universitários ainda não haviam sido informadas onde seriam as aulas. "A gente tem a grade horária, mas não sabe para onde tem de ir", diz Henny Cordeiro Silva, de 20 anos, aluna do 3.º ano do curso de Letras. "Não avisaram nada durante as férias. Está todo mundo perdido."

Priscila Mazucatto, de 22 anos, afirma que os alunos queriam mudanças no prédio há muito tempo, mas a falta de informações incomoda. "Sempre solicitamos reparos, porque era um prédio esquecido e a faculdade é paga", diz. "Nem os professores e coordenadores de cursos têm informações concretas."

Hoje, estudam na Faficla alunos dos cursos de Arte, Comunicação das Artes do Corpo, Comunicação e Multimeios, Publicidade e Propaganda, Filosofia, Jornalismo, Letras, Secretario Executivo Trilíngue, Superior de Tecnologia de Conservação e Restauro e o programa de Pós-graduação em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem. O prédio da Faficla também abrange setores administrativos da unidade.

Projeto. A demolição foi anunciada em maio e tem como objetivo modernizar o prédio. A construção deve durar dois anos e vai erguer três novas torres de oito andares cada um no espaço que fica entre as ruas Monte Alegre e Cardoso de Almeida. Também está prevista a construção de uma garagem subterrânea.

Segundo a PUC, a obra será realizada em etapas: na primeira, ocorrerão a demolição das estruturas e o início das obras. Ainda de acordo com a universidade, o primeiro prédio a ser erguido estará voltado para a rua Cardoso de Almeida, local onde está prevista a construção de uma nova estação de metrô.