PUC-SP deixa 9 cursos sem novas turmas

Nove cursos não abriram nenhuma turma, entre eles Letras (espanhol e francês), Matemática (licenciatura), Fisioterapia e Fonoaudiologia. As outras oito carreiras formaram ao menos uma classe, como Filosofia, Pedagogia e Ciências Contábeis.

Além disso, problemas no sistema de matrícula impediram o início das atividades de pelo menos uma graduação, a de Economia. A coordenação do curso informou que está "ajustando horários". "Se houver tempo suficiente, amanhã as aulas retornam. Se não, voltam na segunda-feira, sem problemas", disse o diretor da Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais, Juarez Belli. Segundo ele, os alunos seriam avisados. A mensalidade custa R$ 1,5 mil.

A situação preocupa a Associação dos Professores (Apropuc), que vê a perspectiva de redução de contratos e até demissões. Para a presidente da entidade, Maria Abramides, "a PUC deveria repensar o valor das mensalidades, a divulgação do vestibular e esperar o resultado de outros processos seletivos para complementar vagas".

Ontem, o reitor Dirceu de Mello se reuniu com diretores de três faculdades que contestaram o fechamento de turmas e disciplinas em razão do número de alunos matriculados. Segundo a assessoria de imprensa da universidade, "questões pontuais" foram resolvidas "de maneira satisfatória". Para a reitoria, o tema está "superado".

Em relação aos problemas no sistema de matrículas, a PUC reconhece que enfrenta "questões tecnológicas" todo início de semestre em função da mudança do sistema. A reitoria também diz que o fechamento de turmas de calouros ocorreu em "respeito ao projeto pedagógico elaborado pelas próprias faculdades e aprovado nos conselhos superiores". Por fim, diz que estuda "novas regras" para possibilitar a abertura de novas classes. "As novidades estão em fase de estudos e devem ser apresentadas para o próximo vestibular de inverno."