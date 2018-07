PUC tenta reduzir embriaguez em trote em SP Para tentar reduzir casos de embriaguez na primeira semana de aula, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) implantou este ano uma política de redução de danos. Uma das estratégias é distribuir água e alimentos - como goiabada em barra e pipoca. Ainda assim, seis pessoas foram atendidas na manhã de ontem na enfermaria da instituição por causa do consumo excessivo de álcool. Duas foram para o hospital. ?O número (de atendimentos) é expressivo?, avalia o vice-reitor de cultura e relações comunitárias da PUC, Hélio Roberto Deliberador. ?Não fomentamos o uso de álcool. Estamos respondendo a uma realidade, que é o uso de álcool, e tentando reverter essa cultura.? Na primeira semana de aula de 2008, a universidade teve 13 casos de alunos medicados por causa de bebida alcoólica. Três foram levados a hospitais. Ontem, dois dos seis alunos atendidos na PUC foram para unidades de saúde e liberados em seguida. A ação deste ano termina na sexta-feira. Também foi criado o disque-calouro para receber denúncias de abusos. Os calouros podem reclamar pela internet (calouros2009@pucsp.br) ou pelo telefone 0xx11 3670- 8083. Na Cidade Universitária, da Universidade de São Paulo (USP), calouros da Escola Politécnica foram submetidos a ?provas? na lama, incluindo exercícios e acrobacias. Na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) os alunos foram pintados e submetidos a uma ?chuva? de material branco. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.