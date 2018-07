''Pular refeições baixa o açúcar do sangue'' Para a nutricionista Maria Cristina Boog, é saudável não "sobrecarregar o sistema digestório", como diz Frei Betto, mas com bom senso. Pular refeições, por exemplo, faz baixar a glicemia (taxa de açúcar) do sangue, reduzindo a concentração e os reflexos. "Quem não tem tempo para o café da manhã deve acordar 10 minutos mais cedo."