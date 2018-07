Punta del Este recebe chefs em festival

A representante brasileira será Mara Salles, do Tordesilhas, que está animada em voltar ao Uruguai e abre o festival no jantar Una Vuelta al Mundo en Seis Cocinas, onde deve cozinhar com o portenho Alejandro Dijilio, da Vinería Gualterio Bolívar.

Além de Mara, oito chefs do Uruguai participam. O asador argentino Francis Mallman fecha o evento com um jantar só dele. Irão ainda o pâtissier François Payard; Cedric Vongerichten, filho do restaurateur Jean-Georges e chef do Perry Street; e Toshio Tomita, do Nobu, todos de Nova York. O trio fará a noite dedicada à gastronomia norte-americana, no sábado.

As vagas são limitadas. Acompanhados de vinhos uruguaios e preparados em hotéis de luxo, os jantares custam entre US$ 60 a US$ 140. Para mais informações e compra de ingressos, visite o site www.puntafoodandwine.com .