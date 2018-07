Pura fantasia

Bela e Fera e mais 63 personagens

Se uma animação da Disney já é boa, imagine 18 delas juntas. O Disney on Ice - 100 Anos de Magia, que estreia quinta (14), será assim, com cenas históricas, embaladas por trilhas sonoras emocionantes. Em termos de estrutura e elenco (65 personagens), é a maior montagem da marca já produzida no Brasil. Há cenas quase cinematográficas, como a avalanche que despenca sobre Mulan, e também o encanto de personagens mais modernos, como o cowboy Woody acompanhado de sua amiga Jessie. Fernanda Araujo