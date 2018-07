Putin atira em tigre e 'salva' jornalistas

Uma equipe de televisão que filmava tigres na Rússia diz ter sido salva pelo primeiro-ministro do país, Vladimir Putin. O premiê acompanhava o trabalho dos jornalistas, no domingo, 31, em uma reserva animal no leste do país, quando uma tigresa se soltou e avançou em direção ao grupo. Veja também: Assista ao vídeo Foto: Efe Agências de notícias locais dizem que Putin atirou no animal com um tranqüilizante, sedando a fera na hora. A diretora da equipe disse que os jornalistas estavam perto da tigresa quando ela se soltou. "Um milagre nos salvou", afirmou Violetta Sergeyeva. Foto: AP A intervenção de Putin, que teria sido um ato heróico do primeiro-ministro, não chegou a ser filmada. Após sedar a tigresa, Putin ajudou os cientistas a recolher os dados do animal, que pode pesar até 450 quilos e medir três metros. A reserva natural russa de Ussurisky atua na preservação dos tigres de Amur, que já estiveram perto da extinção. Hoje, a população da espécie atingiu o nível recorde dos últimos cem anos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.